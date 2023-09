Maroc dans le cœur Théâtre Antique Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Maroc dans le cœur Vendredi 13 octobre, 20h30 Théâtre Antique 35 €

Chico & The Gypsies, organise en partenariat avec la Ville d’Arles un grand concert au profit des sinistrés du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier.

Des invités de prestige – Levon Minassian, Hasna El Maghribia, Collectif Métissé, Maghreb Orient, Karim Tadlaoui, Bengous, DJ Abdel – et de nombreuses surprises seront au programme de cet événement, le 13 octobre dès 20h30 dans l’écrin du Théâtre antique, mis à disposition par la Ville.

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés au Secours Populaire du Pays d’Arles qui œuvre directement sur place.

Infos et réservations : 04 90 49 51 76

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

