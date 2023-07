Demain, c’est loin ! Théâtre Antique Arles, 23 septembre 2023, Arles.

Théâtre antique

Chorégraphie : Lucy Guerin, Josette Baïz, (LA)HORDE

Depuis 30 ans, Josette Baïz propulse enfants et adolescents sur le ring de la danse. En trois pièces contemporaines, se déploie un plaidoyer pour la jeunesse. Sur les pas de la chorégraphe australienne Lucy Guerin, les jeunes se demandent comment reconstruire l’avenir dans un univers altéré. Ici, d’étonnantes figures géométriques surgissent des corps. Avec Room With a View, (LA)HORDE transmet les extraits les plus dynamiques de cette création vibrante à une génération qui traverse les bouleversements climatiques et sociétaux. Comme un fil tendu entre les œuvres, Josette Baïz reprend 25e Parallèle, pièce lauréate du Concours de Bagnolet en 1982. La fureur de danser traverse les générations.

Durée : 1h10

Dès 8 ans

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:30:00+02:00 – 2023-09-23T20:00:00+02:00

danse theatre

Jean-Claude Carbonne