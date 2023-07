À vos classiques ! par l’Orchestre National Avignon-Provence Théâtre Antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

À vos classiques ! par l'Orchestre National Avignon-Provence Dimanche 17 septembre, 19h00 Théâtre Antique Entrée libre sur réservation auprès de l'Office de Tourisme

Venez découvrir les secrets de la Musique Classique lors d’un grand concert donné par l’Orchestre National Avignon-Provence, au Théâtre Antique d’Arles ! *Programme *:

Ludwig Van Beethoven, Coriolan

Joseph Haydn, Symphonie n°30

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°40 Direction : Ustina Dubitsky, lauréate du concours international des cheffes d’orchestre, La Maestra Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.arlestourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

