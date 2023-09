À vos classiques ! Théâtre antique Arles, 17 septembre 2023, Arles.

À vos classiques ! Dimanche 17 septembre, 19h00 Théâtre antique gratuit, sur réservation au 04 90 18 41 20

Concert participatif par l’Orchestre national d’Avignon-Provence

Direction, Ustina Dubitsky

Programme :

Ludwig Van Beethoven, Coriolan

Joseph Haydn, Symphonie n°30

Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°40

Fondé à la fin du 18ème siècle, l’Orchestre national Avignon- Provence accueille des solistes et des chefs de renom tout en favorisant la promotion d’artistes émergents. Partenaire fidèle de l’Opéra Grand Avignon, il accompagne toute sa saison lyrique.

En 2020, l’Orchestre obtient le label Orchestre national en Région et s’engage artistiquement et professionnellement auprès des citoyens sur un territoire dont le patrimoine culturel et l’histoire musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches d’Europe.

Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 36 59 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

