Bouches-du-Rhône 30 minutes pour découvrir le théâtre antique Théâtre antique Arles, 17 septembre 2023, Arles. 30 minutes pour découvrir le théâtre antique Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Théâtre antique entrée libre Achevé vers 12 avant notre ère, le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et décryptera les vestiges de l’édifice. Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 36 49 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6 [{« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

A.Cartelli-ville d'Arles

