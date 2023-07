Les rencontres FMR Théâtre antique Arles, 31 août 2023, Arles.

Les rencontres FMR Jeudi 31 août, 18h45 Théâtre antique

La 5e édition du festival de danse FMR se déroule du 26 au 31 août 2023, avec la participation de deux groupes de danseurs et d’un groupe de comédiens.

Du 26 au 31 août 2023, à Arles, pour la 5e édition du festival de danse FMR, un groupe de danseurs professionnels, un groupe de danseurs amateurs avancés/préprofessionnels et un groupe de comédiens vont travailler avec des chorégraphes à des créations originales.

Pour la 5e année consécutive, celles-ci seront présentées le 31 août au public dans le cadre d’une représentation gratuite. La soirée se déroulera au théâtre antique d’Arles.

Pour le groupe de danseurs professionnels, seront accueillis cette année :

– Ariadna Montfort

– Winston Reynolds

Pour le groupe de danseurs avancés & préprofessionnels, interviendront :

– Tamara Fernando et Matthew Totaro

– Christophe Garcia

Accueil d’un groupe destiné aux comédiens préprofessionnels & professionnels intéressés par le mouvement et aux danseurs qui veulent traverser une expérience plus théâtrale, aux côtés de la chorégraphe Nadine Gerspacher. Le groupe travaillera sur une création de théâtre physique en vue de la performance finale.

https://www.facebook.com/rencontres.fmr

https://www.rencontresfmr.com/

Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 36 49 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T18:45:00+02:00 – 2023-08-31T21:00:00+02:00

