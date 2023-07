36ème Festival du Film Peplum Théâtre Antique Arles, 14 août 2023, Arles.

36ème Festival du Film Peplum 14 – 19 août Théâtre Antique Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 5 €

(- 18 ans, étudiants – 26 ans, adhérents des associations Peplum et Arelate, détenteurs d’un Pass monuments…)

Pass 3 soirées : 15 €

Pass 6 soirées : 25 €

Apéro-rencontres, Ciné-club : entrée gratuite

Epopées, bravoure, dilemmes, justice, mais aussi diversité et émotions… seront au rendez-vous de cette trente-sixième édition du Festival du Film Peplum ! Comme chaque année, vivez des moments épiques tous les soirs, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, dans le cadre prestigieux du Théâtre antique d’Arles.

Peplum, une aventure historique et cinématographique

Conscients de l’importance de la Culture dans notre société, les bénévoles de l’association Peplum ont à cœur de proposer et renouveler ce festival qui valorise des disciplines intimement liées : Histoire, Cinéma et Littérature.

Pour vous plonger dans l’ambiance, avant les projections tant attendues, les « Apéro-rencontres » et les « Ciné-clubs » permettront à des spécialistes de renom ou à des jeunes chercheurs de partager leur savoir et d’échanger avec le public dès 18h30 dans un cadre informel et convivial sur des thématiques liées au film du soir.

Juste avant la tombée de la nuit, les « Préludes » donneront le champ libre à de nombreux artistes qui exprimeront leurs talents.

Une semaine riche vous attend, rythmée par des animations diversifiées, agrémentée par une buvette avec snacking sucré/salé à base de produits locaux. De belles soirées en perspective, idéales pour clôturer vos journées romaines du Festival Arelate.

Le Locus ludi est de retour !

Martingale vous donne rendez-vous avec les grands défis de l’histoire antique, grâce à une sélection de jeux antiques et de jeux de sociétés d’inspiration romaine ! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. À partir de 8 ans

La tête dans les étoiles : astronomie et mythes antiques

Pour la troisième année consécutive, laissez-vous guider dans le ciel étoilé par Marion Blaise et Céline Gurriet, enseignantes certifiées en lettres classiques. Apprenez à repérer les principales constellations et découvrez à quels mythes antiques les Romains et les Grecs les associaient. Une observation du ciel inédite, entre rêve et histoire, pour petits et grands. Places limitées.

Inédit

En préambule à cette XXXVIème édition, rendez-vous samedi 12 août à 21h dans le Jardin Hortus du Musée départemental Arles antique pour une projection en plein air du plus mythologique des films d’animation Disney « Hercule », en partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Retrouvez la recette d’une soirée Peplum comme on les aime, puisque la projection est précédée d’un apéro-rencontre en compagnie de Laurie-Nuria André et d’un ciné-club avec Olivier Renne. En cas d’intempéries, la soirée est reportée au dimanche 13 août, même lieu, même heure.

Toute l’équipe du festival vous attend donc pour l’un des rendez-vous incontournables de l’été, où animations pour petits et grands, rencontres cinéphiles et historiques se donnent la réplique sur la scène du Théâtre antique !

Une programmation pour tous les publics

L’équipe du festival vous réserve un programme qui s’adresse à tous, composé de six soirées exceptionnelles alliant tradition et modernité, des grands classiques du péplum aux blockbusters des années 2000, en passant par un dessin animé familial, sans oublier la soirée “hors frontières” qui ouvre vers des genres cinématographiques proches du péplum.

Au programme cette année

Samedi 12 – Soirée spéciale « Hercule » au Musée départemental Arles antique. Projection faite à partir d’une pellicule 35 mm

Lundi 14 – Soirée Epopée « Les Immortels » (2011)

Mardi 15 – Soirée Familiale « Icare » (2022)

Mercredi 16 – Soirée Mythologie « La vengeance d’Hercule » (1960)

Jeudi 17 – Soirée Grand classique « Les derniers jours de Pompéi » (1935)

Vendredi 18 – Soirée Hors frontières « La planète des singes » (1968)

Samedi 19 – Soirée Chef d’œuvre « La chute de l’empire romain » (1964)

Association Peplum