Les Rues en Musique – airs et duos d’amour Théâtre Antique Arles, 5 août 2023, Arles.

Soirée lyrique

Airs et duos d’amour

Soprano de renommée internationale, Melody Louledjian est reconnue comme l’une des plus talentueuses de sa génération grâce à son phrasé admirable, sa voix pleine d’aisance et ses aigus lumineux. Elle s’illustre sur les plus belles scènes, notamment à l’Opéra de Paris, Munich, Genève, Reggio Emilia…, dans les grands rôles lyriques tels que Lucia di Lammermoor, La Traviata, Don Pasquale, La Bohème… Philippe Do est, quant à lui, un Ténor qui a marqué de sa signature vocale de grands rôles comme Don José, Samson, Alfredo, etc., sur les plus grandes scènes du monde telles l’Opéra de Paris, Moscou, Orange, Prague. Il est très apprécié pour la « beauté de son timbre de ténor lyrique, ses demi-teintes raffinées et la pureté de son style » (Alan Blyth dans Opera). Brillamment accompagnés par la merveilleuse pianiste Marie-France Arakelian, ils interpréteront les grands airs d’opéra français et italiens : Carmen, La Bohème, Traviata…

Melody Louledjian (soprano), Philippe Do (ténor), Marie-France Arakelian (piano)

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-08-05T19:30:00+02:00 – 2023-08-05T20:30:00+02:00

