FlamencA – La nuit du Flamenco Théâtre Antique Arles, 2 août 2023, Arles.

Tarif réduit 15 euros Moins de 18 ans. Etudiants. Minimas Sociaux

Entrée gratuite jusqu’à 6 ans

Découvrez le festival FlamencA avec une programmation riche en passion et en émotion. Assistez à des récitals envoûtants de danse, chant et guitare flamenco, interprétés par des artistes émergents et renommés. Plongez-vous dans l’univers du flamenco traditionnel, vibrant au son des alegrias, bulerias et autres styles emblématiques. Une expérience inoubliable vous attend. Ne manquez pas cet événement unique.

2 Août Théâtre antique 21h15

« La nuit du Flamenco »

Récital flamenco Danse, chant et musique

Cristina Regajo Bravo / Nerea Carrasco / Daniel Caballero / Sergio Gomez et artistes invités

Interprétation de répertoire traditionnel du flamenco ; alegrias, solearès, bulerias, serranas, fandangos, tango flamenco, granadina, tarrantos, entre autres styles. Un flamenco classique ou la place centrale est donnée à la danse. Flamenco interprété avec fraîcheur et nouveauté tout en respectant les canons les plus purs et classiques de ce style musical, par les artistes émergents les plus remarquables de la génération actuelle, accompagnés d’artistes dont la notoriété fait l’unanimité auprès des « aficionados » au flamenco.

Durée 1h40 environ

Spectacle en deux parties avec entracte

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-08-02T21:15:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

