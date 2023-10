IZÏA + FLAVIEN BERGER + Aïssa Mallouk Théâtre antique Arles, 21 juillet 2023, Arles.

IZÏA + FLAVIEN BERGER + Aïssa Mallouk Vendredi 21 juillet, 19h00 Théâtre antique REGULAR : 35€ / LATE : 40€ (HL)

Izïa et Flavien Berger partageront la scène du Théâtre Antique d’Arles le 21 juillet pour une soirée à la fois envoûtante et électrique ! La première partie sera assurée par Aïssa Mallouk qui a déjà fait ses preuves au Cargo en avril.

On pensait la connaître par coeur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Libre et généreuse sur scène, Izïa signe son grand retour cette année avec son cinquième album « La vitesse » et un show rock à toute allure.

Cette année Flavien Berger présente son nouvel album « Dans cent ans ». L’Artiste hybride, poète pyschélectro, convoque le mystère du regard et sa puissance évocatrice. Est-ce qu’un regard peut changer une vie ? Parfois il peut éclipser le monde.

En première partie, Aïssa Mallouk joue avec les mots et vous invite au voyage avec ses musiciens dans son spectacle slamé, orchestré par Sinclair.

Profitez de nos tarifs Regular dans la limite des places disponibles.

? Billetterie : https://shotgun.live/fr/festivals/festival-les-escales-du-cargo-2023?utm_source=agenda

Évènement FB : https://fb.me/e/2etrHsrCS

Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 36 49 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

festival concert

©Pierre-Ange Carlotti ©Isabella Hin