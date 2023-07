La Loge des Comédiens Théâtre antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône La Loge des Comédiens Théâtre antique Arles, 11 juillet 2023, Arles. La Loge des Comédiens 11 juillet – 24 août Théâtre antique animation comprise dans le tarif d’entrée. Gratuit Arlésiens et -18 ans sur présentation d’un justificatif. Venez découvrir l’univers des comédiens de l’Antiquité dans une loge à mi-chemin entre le spectacle, l’atelier interactif et l’exposition.

Dans la limite des places disponibles, à partir de 6 ans. Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 36 49 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/document/Arles_patrimoine_mondial_rendez-vous_d_ete_2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T10:30:00+02:00

2023-08-24T12:15:00+02:00 – 2023-08-24T12:45:00+02:00 théâtre antique patrimoine A.Cartelli-Ville d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre antique Adresse 1, rue du Cloître, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre antique Arles

Théâtre antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/