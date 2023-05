4 Tendances Théâtre Antique, 17 juin 2023, Arles.

4 Tendances Samedi 17 juin, 21h30 Théâtre Antique 25€ pour les adultes et 15€ pour les enfants de moins de 12 ans

« 4 Tendances » est une production de la Arles Youth Ballet Company, constituée de 28 danseurs de 15 nationalités différentes. L’intitulé de cette nouvelle production est révélateur de la volonté d’AYBC d’offrir une large gamme d’expériences au public, en effet au cours de ce spectacle les danseurs s’épanouissent tant avec les variations d’un ballet « classique » qu’avec un répertoire plus contemporain.

Cet ensemble de 4 pièces, « Enchantement bleu », « Un hiver à Majorque », « Come Wander » et « Shimmer Simmer », est construit par 4 chorégraphes de renom international, Norton Fantinel, Julien Guérin, Patrick Delcroix et Kin sun Chan, qui ont tout mis en œuvre pour permettre aux danseurs de montrer en même temps leur personnalité propre et leur capacité de travailler dans un collectif soudé. Le pas de deux « Un hiver à Majorque » sera accompagné par le pianiste José Arrué. Ce spectacle d’1h30 aborde des thèmes très actuels comme la relation humaine, et la relation à la nature.

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T21:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

Danse/Ballet/Classique/Contemporain/Chorégraphie

Arles Youth Ballet Company