Bouches-du-Rhône Zola Théâtre antique, 3 juin 2023, Arles. Zola Samedi 3 juin, 20h00 Théâtre antique Propulsé sur le devant de la scène du rap français depuis quelques années, Zola a une identité très marquée : flow à l’américaine, maîtrise de la trap et mélodies ultra soignées. Fin 2022, l’artiste originaire d’Evry se place en tête du top single pendant plusieurs semaines avec son titre « Amber ». Incontestable phénomène sur scène, chacun de ses show sont de véritables évènements, en témoigne son dernier concert complet au Zénith de Paris.

Nul doute que 2023 soit l’année de Zola.

Ouverture des portes : 19h. Accès au Théâtre Antique par le Jardin d'été, Boulevard des Lices – 13200 Arles.

