De sève et de pierre…Visite de la flore du théâtre antique Théâtre antique Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône De sève et de pierre…Visite de la flore du théâtre antique Théâtre antique, 3 juin 2023, Arles. De sève et de pierre…Visite de la flore du théâtre antique Samedi 3 juin, 11h00 Théâtre antique Dans le cadre de l’exposition « L’ancien musée d’histoire naturelle d’Arles et ses herbiers », Carole Nanni, Guide conférencière, vous fera découvrir la flore du théâtre antique lors d’une visite-conférence sur site.

Rendez-vous sur la place de la République, 13200 Arles Théâtre antique 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:15:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:15:00+02:00 médiathèque d’Arles Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre antique Adresse 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre antique Arles

Théâtre antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

De sève et de pierre…Visite de la flore du théâtre antique Théâtre antique 2023-06-03 was last modified: by De sève et de pierre…Visite de la flore du théâtre antique Théâtre antique Théâtre antique 3 juin 2023 Arles Théâtre antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône