Visite guidée du théâtre antique Théâtre antique, 22 octobre 2022, Arles. Visite guidée du théâtre antique 22 octobre – 5 novembre Théâtre antique

inclus dans le prix d’entrée, gratuit pour les -18 ans

Un guide conférencier vous dévoilera l’histoire et l’architecture de ce monument Théâtre antique 1, rue du Cloître, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 36 49 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=6 Visite guidée du théâtre antique RDV à l’accueil, durée : 45 min

Achevé vers 12 av. notre ère, le théâtre antique précède d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. Votre guide conférencier vous expliquera la fonction du théâtre dans l’Empire romain et décryptera les vestiges de l’édifice.

