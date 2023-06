André Manoukian Quintet & Les Balkanes Théâtre Antique Arles, 14 juillet 2022, Arles.

André Manoukian Quintet & Les Balkanes Jeudi 14 juillet 2022, 19h30 Théâtre Antique Tarif plein : 27 €

Tarif réduit : 22 €

Carré réservé : 32 €

En quintet jazz et entouré d’un chœur de polyphonies bulgares, le compositeur et pianiste dresse une nouvelle Carte du Tendre entre Orient, Balkans, jazz et duende laissant son piano voguer vers l’Arménie de ses ancêtres. Une échappée belle et sensuelle !

Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/andre-manoukian-quintet-&-les-balkanes-8401 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490960627 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T19:30:00+02:00 – 2022-07-14T20:30:00+02:00

2022-07-14T19:30:00+02:00 – 2022-07-14T20:30:00+02:00

Musique du monde Arménie

Solène Renault