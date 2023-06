La Perla Théâtre Antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

La Perla Mercredi 13 juillet 2022, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32 €

Tarif réduit : 25 €

Carré réservé : 37 € Trois jeunes femmes bien ancrées dans le bitume de Bogotá se réapproprient les sons de la côte caribéenne pour inventer une musique traditionnelle alternative. Quand les rythmes explosifs de l’afro-colombianité rencontrent le beat box, la musique de ce trio de charme déploie une énergie puissamment contagieuse ! Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/la-perla-8399 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490960627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T21:30:00+02:00 – 2022-07-13T22:30:00+02:00

