AK DAN GWANG CHIL (ADG7) Théâtre Antique Arles, 12 juillet 2022, Arles.

AK DAN GWANG CHIL (ADG7) Mardi 12 juillet 2022, 21h30 Théâtre Antique Informations Tarifs : Plein tarifs : 32 €

Tarif réduit : 25 €

Carré réservé : 37 €

Une fusion délicieusement anachronique de sons hérités de la plus ancienne tradition coréenne mêlés à une exubérance des plus moderne !

Sur une orchestration traditionnelle électrifiée interprétée avec une énergie positive, trois voix féminines puissantes et souriantes, invitent à une expérience spirituelle dansante et envoûtante à la fois. Inspirée par le répertoire sacré coréen (gut), des chants folk d’amour (minyo), des rituels séculaires et les codes de la K-pop dont ils se jouent, cette formation de neuf musiciens fougueux nous immerge dans une performance chamanique contemporaine décalée…

Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/ak-dan-gwang-chil-adg7-8354 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T21:30:00+02:00 – 2022-07-12T22:45:00+02:00

Concert Festival

Lee Jong Sam