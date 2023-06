Gaël Faye Théâtre Antique Arles, 17 juillet 2021, Arles.

Gaël Faye Samedi 17 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€

Arrivé à 13 ans en France avec un sac de rimes, de joies et de larmes, cet auteur-rappeur franco-rwandais a séduit la critique ainsi qu’un million de lecteurs en 2016 avec Petit Pays, un roman inspiré de son enfance au Burundi achevée avec la guerre civile et le génocide au Rwanda, magnifiquement adapté au cinéma par Eric Barbier.

Deux albums plus tard, c’est toujours avec une éloquence choisie que son rap chaloupant dénonce les illusions perdues, pourfend l’étroite vision d’un monde en Noir ou Blanc, tord les barreaux de nos prisons mentales et se fait le héraut de vies docilement silencieuses.

Homme de combat ou homme amoureux, il invite à se (re)lever pour rêver debout… Et son arme reste ce flow ciselé et lumineux qui rappe dans la marge, sur des mélodies d’inspiration africaine et caribéenne, soul et blues, électro et urbaine. A découvrir absolument !

En première partie de Soirée, découvrez Oum & M-Carlos.

Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/gael-faye-8270?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=gael »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T21:30:00+02:00 – 2021-07-17T23:59:00+02:00

2021-07-17T21:30:00+02:00 – 2021-07-17T23:59:00+02:00

Gaël Faye Suds

Victor Pattyn