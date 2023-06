Oum & M-Carlos Théâtre Antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Oum & M-Carlos Théâtre Antique Arles, 17 juillet 2021, Arles. Oum & M-Carlos Samedi 17 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€ Création à l’Institut du Monde Arabe de Paris En un remarquable équilibre, les envoûtantes mélopées arabes de Oum El Ghaït Ben Essahraoui se mêlent au saxophone et aux pulsations électros du Cubain Carlos Mejias pour créer une musique atmosphérique. Sur scène, ils improvisent à partir des émotions unanimement traversées au fil de la crise sanitaire mondiale : peur de l’inconnu, confusion, acceptation, onirisme, espoir, impatience ou patience et euphorie. Sept états chantés en darija, l’arabe dialectal marocain, et déclinés selon l’humeur du moment… ce qui devrait ne pas manquer de vous faire gagner un autre état : celui de la douce transe psychédélique ! En deuxième partie de Soirée, découvrez Gaël Faye. Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/oum-&-carlos-8271?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=oum »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T21:30:00+02:00 – 2021-07-17T23:59:00+02:00

2021-07-17T21:30:00+02:00 – 2021-07-17T23:59:00+02:00 Oum M-Carlos ©DR Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre Antique Adresse Boulevard des Lices Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age max 99 Lieu Ville Théâtre Antique Arles

Théâtre Antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Oum & M-Carlos Théâtre Antique Arles 2021-07-17 was last modified: by Oum & M-Carlos Théâtre Antique Arles Théâtre Antique Arles 17 juillet 2021