Souad Massi Théâtre Antique Arles, 16 juillet 2021, Arles.

Souad Massi Vendredi 16 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€

Douce et mélodieuse, sa voix chante l’amour, les droits des femmes et des rêves d’avenir pour son pays natal avec toute la délicatesse et la générosité qui forgent cette diva de la chanson kabyle et du chaâbi algérois. Un moment joyeusement mélancolique et fièrement émancipé à savourer les yeux fermés !

En deuxième partie de Soirée, découvrez Leyla McCalla.

Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200

2021-07-16T21:30:00+02:00 – 2021-07-16T23:59:00+02:00

Suds Arles

Jean-Baptiste Millot