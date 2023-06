Leyla McCalla Théâtre Antique Arles, 16 juillet 2021, Arles.

Leyla McCalla Vendredi 16 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€

Hommage à Langston Hughes

Afin d’offrir un digne écrin à la poésie quasi centenaire de Langston Hughes qui célébrait sans concession et dans toute sa multiplicité l’identité noire, cette chanteuse multi-instrumentiste a pris la route du blues du Mississippi.

Et c’est dans le terreau folk de la Nouvelle-Orléans où des rhizomes haïtiens avaient poussé au fil de l’Histoire, que cette New-yorkaise a retrouvé les gènes de la créolité qui irrigue ses veines. Formée à la musique de chambre et révélée avec le Carolina Chocolate Drops, elle s’empare d’une guitare ou de son violoncelle pour embrasser délicatement les mots du poète… qu’elle mêle tout aussi élégamment à un vieil air créole égrené au banjo.

Composé en 2013 et réédité par le très prestigieux label Smithsonian Folkways en 2020, en pleine actualité qui vit se déployer le mouvement Black Lives Matter, ces Vari-Colored Songs portent les couleurs d’un premier manifeste !

En deuxième partie de Soirée, découvrez Oumou Sangaré.

