Goran Bregović Théâtre Antique Arles, 15 juillet 2021, Arles.

Goran Bregović Jeudi 15 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€

Généreux, explosif, profond, ce complice de toujours a marqué de sa pétillance le public des Suds. Invité ici même pour sa première grande scène d’été en 1999, honorant en 2013 l’année Capitale de la Culture, il nous accompagne ce soir en fanfare comme il se doit, avec son grand Orchestre des Mariages & des Enterrements !

En formation exceptionnelle – 19 musiciens-chanteurs et 3 violons solistes – ils interprètent Trois lettres de Sarajevo en écho aux religions chrétienne, musulmane et juive qui rythmaient la « Jérusalem des Balkans ». Et c’est pour rappeler que ce mot signifie relier (religere, en latin) que le maestro prêche les vertus cathartiques de la fête… Avec une musique à la signature inimitable, ses mélodies tsiganes, chants polyphoniques, voix bulgares et son toujours aussi flamboyant brass band, il fait déborder de scène une énergie gyspy-rock dont l’objectif reste… la joie irréversible.

En première partie de Soirée, découvrez Cocanha.

Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T21:30:00+02:00 – 2021-07-15T23:59:00+02:00

Goran Bregovic Balkans

Stéphane Barbier