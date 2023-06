Piers Faccini Théâtre Antique Arles, 15 juillet 2021, Arles.

Piers Faccini Jeudi 15 juillet 2021, 19h30 Théâtre Antique Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 20€ / Tarif groupe et comités d’entreprises: 22€

Shapes of the Fall, c’est le chant profond de la Terre, une complainte organique qui sait se faire aussi légère qu’un battement d’ailes. Avec ce dernier projet, il nous invite à écouter une musique de l’essentiel, une musique des sens qui loue la beauté de notre monde avant qu’il ne soit trop tard et ne devienne un Paradis perdu. Autour d’un songwritting sans frontières, il réunit des ballades folk bercées par des échos gnaouas venus du désert saharien, le souffle mélancolique d’un harmonica, un parfum des Cévennes, des effluves méditerranéennes, un air lointain né dans la lande irlandaise… Et toutes ses géographies musicales convergent en une même vibration de cordes et de voix qui résonnent comme un poignant cri du cœur !

Piers Faccini (guitare-voix, harmonica) avec Malik Ziad (guembri, mandole), Karim Ziad (percussions), Juliette Serrad (violoncelle) et Séverine Morfin (violon alto)

Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/piers-faccini-8265?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=piers »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:30:00+02:00 – 2021-07-15T21:00:00+02:00

2021-07-15T19:30:00+02:00 – 2021-07-15T21:00:00+02:00

Piers faccini Suds

Mr Cup