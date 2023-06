Ladaniva Théâtre Antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Ladaniva Théâtre Antique Arles, 13 juillet 2021, Arles. Ladaniva Mardi 13 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€ Porté par Jacqueline Baghdasaryan, jeune chanteuse arménienne exilée à Lille, et le trompettiste multi-instrumentiste Louis Thomas, le duo formé en 2019 s’entoure d’une bande complice pour créer une musique grande ouverte sur le monde. La délicate harmonie entre les voix qui puisent au cœur de l’âme arménienne des airs traditionnels subtilement réarrangés et les rythmes envoûtants glanés au gré de leurs sensibilités nomades, souffle un vent de fraîcheur qui ne passe pas inaperçu !

Après une année virtuelle c’est avec les festivaliers des Suds qu’ils viennent partager la belle énergie festive qui les anime ! A bon entendeur… Avec aussi Florian Vella (guitare), Nésar Ouaryachybre (contrebasse), Théo Morin (percussions), Romain Desreumaux (saxophone), Stellis Groseil & Cloé Rousselot (chœurs) En deuxième partie de Soirée, découvrez Flavia Coelho. Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/ladaniva-8264?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=ladaniva »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ladaniva Arménie ©Alexis Yousla

