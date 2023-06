Flavia Coelho Théâtre Antique Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Flavia Coelho Théâtre Antique Arles, 13 juillet 2021, Arles. Flavia Coelho Mardi 13 juillet 2021, 21h30 Théâtre Antique Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 25€ / Tarif groupe et comités d’entreprises : 27€ Cette jeune artiste originaire de Rio puise à l’essence même de son ADN musical pour livrer une musique survitaminée. En un métissage joyeux, leurs Musiques Populaires Brésiliennes, grooves afro-caribéens, baile funk de Rio, forró du Nordeste, bossa muffin, trap et hip hop s’entrecroisent tandis qu’une tchatche ragga se met à tutoyer la cumbia… Ne vous fiez toutefois pas aux apparences car derrière sa voix sensuelle, son sourire incandescent et sa présence solaire, un flow percutant distille des textes engagés en réponse à la politique du Président Jair Bolsonaro. Un répertoire conscient chanté sur des rythmes entraînants avec une énergie viscéralement pop ! Avec aussi Victor Vagh (piano, percussions, chœurs) et Al Chonville (batterie, percussions, chœurs) En première partie de Soirée, découvrez Ladaniva. Théâtre Antique Boulevard des Lices Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2021/festival/flavia-coelho-8261?utm_source=agenda&utm_medium=agenda&utm_campaign=flavia »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Flavia Coehlo Brésil ©Youri Lenquette

