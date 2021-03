Théâtre : Antigone à corps perdus, 19 mars 2021-19 mars 2021, Monein.

Théâtre : Antigone à corps perdus 2021-03-19 – 2021-03-19 Salle du temps libre 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la saison culturelle. D’après Sophocle par le théâtre des Chimères

Les êtres humains se racontent des histoires depuis la nuit des temps, pour se rassembler, pour rêver, pour grandir, pour inventer comment vivre ensemble. Lorsque Sophocle crée Antigone, l’opposition entre l’obstination du roi Créon et l’intransigeance d’Antigone lui permet d’alimenter la réflexion des citoyens sur le pouvoir et ses abus. Au rythme d’un

sablier et au sein d’un hémicycle, trois gardes de l’armée de Créon chantent, jouent et nous racontent cette tragédie.

+33 5 59 12 30 40

Théâtre des chimères