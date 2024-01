Théâtre Anémoia Un voyage photographique et musical Temple protestant de Plan-les-Ouates Genève, vendredi 26 avril 2024.

Théâtre Anémoia Un voyage photographique et musical C’est l’histoire d’une rencontre, deux musiciens croisent une photographe. Le mariage des images avec la contrebasse, le saxo et la flûte donnent à voir et à entendre un voyage poétique. 26 et 27 avril Temple protestant de Plan-les-Ouates Entrée libre / Chapeau à la sortie (prix indicatif: 20 Francs) / Buvette et petite restauration dès 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

C’est l’histoire d’une rencontre, deux musiciens croisent une photographe.

Le mariage des images avec la contrebasse, le saxo et la flûte donnent

à voir et à entendre un voyage hors du temps et poétique.

Ce spectacle sensible porté par « l’anémoia », cette forme de nostalgie

d’une époque que l’on n’a pas connue, dessine une aventure humaine

singulière et universelle.

Du cercle polaire à la péninsule arabique, de l’Extrême Orient à la

lagune vénitienne, un hommage à la route, l’errance, l’exil.

Contrebasse, loops & compositions Philippe Euvrard

Flûte, saxophone & compositions Jean-Michel Souris Photographies Anna Puig Rosado

Textes & mise en scène Nicolas Joriot

Temple protestant de Plan-les-Ouates Route de Saint-Julien 173 1228 Plan-les-Ouates Genève 1228 Genève

Anémoia- Claire Bochu