Incroyable de Sabryna Pierre Théâtre André Malraux, Gagny Gagny, 19 janvier 2024

LES TEXTES de Sabryna Pierre

Les textes de Sabryna Pierre sont publiés par les éditions Théâtrales et représentés par l’agence Althéa.

Incroyable a été écrit dans le cadre du projet Partir en écriture, commande du Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines à Saran (45) et a bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre national des écritures du spectacle (30) et à l’association Orphéon à La Seyne-sur-Mer (83). En 2018, le texte a été nominé au Prix Godot du festival de l’enclave et coup de cœur de la rentrée de la revue Théâtre(s). Il a également été lauréat au printemps 2018 de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques (Artcena).

LE CONTEXTE menant à l’écriture

En 2013, Sabryna Pierre est invitée par Patrice Douchet à partir en Suède pour écrire. La veille de son départ, elle reçoit un sms, qui lui signale des agressions de filles le long de la ligne D du métro de Lyon, et qui l’enjoint à ne plus sortir le soir. Manifestement le message n’a pas été rédigé par son amie. Elle le lui a seulement transféré. Intriguée, elle en parle autour d’elle. Et une autre de ses amies lui dit « c’est un peu comme la rumeur d’Orléans dans les années 70, le sociologue Edgar Morin a écrit un bouquin là-dessus ».

Elle achète le livre, est immédiatement fascinée par cette rumeur – qui fait état de disparitions de jeunes filles dans des cabines d’essayage de commerçants de confession juive, en vue de les prostituer à l’étranger dans le cadre de la traite des blanches -, et se demande :

« Comment les idées les plus fantasques se répandent-elles ? Comment les légendes urbaines les moins vraisemblables parviennent-elles à faire taire notre raison pour se nicher dans la partie reptilienne du cerveau humain ? »

L’HISTOIRE

Une jeune fille aspire à sortir de l’anonymat en se présentant à l’élection de miss Jeanne d’Arc. Désireuse de revêtir un nouveau vêtement comme on revêt une armure afin de braver le comité de sélection, elle entre dans une boutique de vêtements. Dans la cabine d’essayage, le sol se dérobe sous ses pieds… Dans le souterrain où elle atterrit, elle croisera deux jeunes filles, victimes comme elle des histoires terribles qui dorment au fond des mémoires.

Dans Incroyable, l’autrice Sabryna Pierre s’insinue dans les méandres de rumeurs célèbres et se rit de nos peurs pour nous amener à observer que parfois le réel n’est rien d’autre qu’une fiction à laquelle nous croyons.

AVANT PROPOS

Toutes les rumeurs révèlent quelque chose de la société et de l’époque dans lesquelles elles surgissent, en offrant une caisse de résonance aux peurs les plus irrationnelles. Dans un monde particulièrement anxiogène (où on n’a plus confiance dans le futur, où on redoute les catastrophes écologiques et sanitaire, où on craint la précarité…) les causes d’angoisses sont multiples, et on cherche un coupable. Les regards se tournent spontanément vers une minorité qui est traditionnellement mal vue. Et on invente le crime qui n’a pas eu lieu.

Si le théâtre a un rôle à jouer dans la société, ce sera dans cette mise en scène celui de démonter, avec humour et sans didactisme, le mécanisme des rumeurs dans la création des fictions collectives. L’ultime retournement de la pièce nous tend un dernier miroir, et nous révèle ou nous rappelle que la rumeur n’existe que parce que nous y croyons, et parce qu’elle se nourrit des fantasmes que nous lui livrons en pâture.

Théâtre André Malraux, Gagny 1 bis rue Guillemeteau, 93220 Gagny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

