Val-de-Marne Moi c’est Talia Théâtre André Malraux Chevilly-Larue, 18 janvier 2024, Chevilly-Larue. Moi c’est Talia 18 et 19 janvier 2024 Théâtre André Malraux Un jour au collège, Talia voit débarquer Jade, intervenante en méditation. En suivant les conseils de Jade, Talia tente de faire le vide en elle pour atteindre le but suprême : NE PENSER À RIEN. Seulement, il y a une voix à l’intérieur de Talia qui n’est pas prête à se taire : c’est Taliabis, qui n’arrête jamais de parler, d’imaginer, d’interroger, d’analyser, de juger, de questionner.

En décortiquant les méandres de l’esprit d’une collégienne, Moi c’est Talia dissèque le tournant de l’adolescence du point de vue de la pensée. « En fait, c’est un peu comme si j’avais une autre voix dans ma tête. Comme s’il y avait une autre personne. Je m’en étais pas vraiment rendue compte avant. Elle fait que parler cette voix, elle s’arrête jamais. »

Moi c'est Talia, Faustine Noguès
Théâtre André Malraux
Place Jean-Paul Sartre 94550 Chevilly-Larue
Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France

2024-01-18T14:30:00+01:00 – 2024-01-18T15:25:00+01:00

