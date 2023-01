Ciné-débat « La révolte des femmes de ménages » à Chevilly Théâtre André Malraux Chevilly-Larue Catégories d’Évènement: Chevilly-Larue

Ciné-débat gratuit autour d’une lutte sociale avec la nouvelle députée Rachel Kéké Théâtre André Malraux 102 avenue du Général de Gaulle 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.theatrechevillylarue.fr/films/revolte-femmes-chambre-cine-debat-en-presence-rachel-keke-sylvie-kimissa-et-realisateur-entree »}] Ce samedi 14 janvier à 20h au théâtre André Malraux de Chevilly-Larue, projection du documentaire « La révolte des femmes de ménage » (1h) sur le combat des femmes de ménage de l’hôtel Ibis en juin 2019, suivie d’un débat avec Rachel Kéké, Sylvie Kimissa et le réalisateur

Restauration à partir de 19h

Lien

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

