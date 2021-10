Théâtre – André le Magnifique Salle Ronsard, 5 novembre 2021, Saint-Aubin de Médoc.

Théâtre – André le Magnifique

Salle Ronsard, le vendredi 5 novembre à 20:30

Compagnie : Les Salinières Comédie d’isabelle Candelier, Loïc Houdre, Patrick Ligardes, Denis Podalydes et Michel Vuillermoz Avec : Jean Mourière, Sophie Danino, Alexis Plaire, Renaud Calvet et Franck Bevilacqua Mise en scène : Jean Mourière Un charmant petit village du Sud-Ouest, un théâtre municipal laissé à l’abandon et un maire prêt à mettre en lumière le personnel communal pour redonner ses lettres de noblesse au théâtre local. En faisant appel à un comédien professionnel de Paris, il pense donner corps à la troupe, mais c’est sans compter sur la renommée incertaine de ce dernier. Avec un regard à la fois tendre et aiguisé, les clichés sont dépassés et le rire permanent pour oublier les soucis du quotidien. Des comédiens de talent interprètent les personnages aux caractères bien trempés ! Créée en 1998, la pièce a été nommée sept fois aux Molières et s’est vue décerner quatre trophées.

TARIF SAISON & ABONNEMENT – TARIF RÉDUIT: CARTE JEUNE

La comédie hilarante aux multiples Molières.

Salle Ronsard Route de Germignan, Saint Aubin de Médoc Saint-Aubin de Médoc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:00:00