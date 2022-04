Théâtre : An Irish Story Digne-les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

Théâtre : An Irish Story Digne-les-Bains, 5 mai 2022, Digne-les-Bains. Théâtre : An Irish Story Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains

2022-05-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-05 20:30:00 20:30:00 Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945

Digne-les-Bains Alpes de Haute-Provence Digne-les-Bains EUR 6 18 En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte Knockcarron, minuscule village de l’Irlande du Sud, pour venir chercher du travail à Londres. Quelques mois auparavant, il a rencontré Margaret. Ils s’aiment… ccrc@dignelesbains.fr +33 4 92 30 87 10 https://www.centreculturelrenechar.fr/ Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945 Digne-les-Bains

Lieu Digne-les-Bains Adresse Centre culturel René Char 45 avenue du 8 mai 1945

