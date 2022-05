THÉÂTRE ‘AMOURS TOUJOURS’ Stainville Stainville Catégories d’évènement: 55500

Stainville

THÉÂTRE ‘AMOURS TOUJOURS’ Stainville, 9 juin 2022, Stainville. THÉÂTRE ‘AMOURS TOUJOURS’ Stainville

2022-06-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-09

Stainville 55500 Stainville L’histoire de Roméo et Juliette est racontée en suivant l’enchaînement des péripéties tel qu’il est proposé par Shakespeare, avec les mots d’aujourd’hui et en redéployant la fable dans l’espace qui l’accueille.

Informations et réservations au 03 29 90 70 50. Anne Bouillot

Stainville

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 55500, Stainville Autres Lieu Stainville Adresse Ville Stainville lieuville Stainville Departement 55500

Stainville Stainville 55500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stainville/

THÉÂTRE ‘AMOURS TOUJOURS’ Stainville 2022-06-09 was last modified: by THÉÂTRE ‘AMOURS TOUJOURS’ Stainville Stainville 9 juin 2022 55500 Stainville

Stainville 55500