Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Finistère, Poullan-sur-Mer Théâtre « Amours, mystère et reine des mouettes »avec la troupe Café Pain Beurre Poullan-sur-Mer Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Poullan-sur-Mer

Théâtre « Amours, mystère et reine des mouettes »avec la troupe Café Pain Beurre Poullan-sur-Mer, 4 décembre 2021, Poullan-sur-Mer. Théâtre « Amours, mystère et reine des mouettes »avec la troupe Café Pain Beurre Poullan-sur-Mer

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-05

Poullan-sur-Mer Finistère Poullan-sur-Mer Pièce écrite par Monique Chapalain

Billets en vente à la mairie de Poullan-sur-mer. Tarif : 8 € +33 2 98 74 03 92 Pièce écrite par Monique Chapalain

Billets en vente à la mairie de Poullan-sur-mer. Tarif : 8 € Poullan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-20 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullan-sur-Mer Autres Lieu Poullan-sur-Mer Adresse Ville Poullan-sur-Mer lieuville Poullan-sur-Mer