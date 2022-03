Théâtre – Amours, mystère et Reine des Mouettes Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre – Amours, mystère et Reine des Mouettes Guilvinec, 15 mai 2022, Guilvinec. Théâtre – Amours, mystère et Reine des Mouettes Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture Guilvinec

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Méjou Bihan Centre de Loisirs de la Culture

Guilvinec Finistère Proposé par la troupe Café-Pain Beurre de Poullan.

Comédie douarneniste de Monique Chapalain.

