THÉÅTRE – AMIS Saint-Avold Saint-Avold Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Avold

THÉÅTRE – AMIS Saint-Avold, 6 mars 2022, Saint-Avold. THÉÅTRE – AMIS Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold

2022-03-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-06 Centre culturel 1 rue de la Chapelle

Saint-Avold Moselle Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron qui prétend être… son meilleur ami ! À l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100% selon le programme informatique ! Marron se transforme alors en véritable boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse… Réservation au centre culturel. centre.culturel@saint-avold.fr +33 3 87 91 08 09 https://cc-pierremessmer.fr/ Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold

dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Avold Autres Lieu Saint-Avold Adresse Centre culturel 1 rue de la Chapelle Ville Saint-Avold lieuville Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold Departement Moselle

Saint-Avold Saint-Avold Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avold/

THÉÅTRE – AMIS Saint-Avold 2022-03-06 was last modified: by THÉÅTRE – AMIS Saint-Avold Saint-Avold 6 mars 2022 Moselle Saint-Avold

Saint-Avold Moselle