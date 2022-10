THÉATRE AMATEUR

2022-10-23 16:30:00 – 2022-10-23 THÉÂTRE AMATEUR s’invite très bientôt à Viols-en-Laval :

2 troupes locales vous présentent leurs derniers spectacles, venez voir les deux!

* dimanche 23 octobre à 16H30 – Tout l’amour que j’ai pour toi

* samedi 29 octobre à 21H – Passe, passe, passera

