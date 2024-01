THÉÂTRE AMATEUR ST LYPHARD : « BIENVENUE DANS L’IMMEUBLE » Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard, vendredi 15 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Comédie en 3 actes d’Yvon Taburet.

Transportant meubles et cartons, la famille Mercier emménage. Au cours de son installation, elle va être perturbée par l »arrivée intempestive d »un certain nombre de voisins. C’est ainsi qu »elle ne tardera pas à faire connaissance avec Mémère, souvent imprévisible du fait de son « Alzheimer », Mlle Laroche, professeur de musique, conciliatrice prêchant l »harmonie et la bonne mesure, Gautier de Courcelles, jeune homme de bonne famille, constamment harcelé par Roxane de la Buzardière, sa fiancée hystérique, sans oublier Jeremy Fassol, l »infatigable représentant dragueur, toujours prêt à se faufiler par le trou de la serrure pour pouvoir faire la promotion de ses articles. Cette situation, déjà bien effervescente, va devenir carrément explosive lorsque Roxane va découvrir que Gautier n »est pas du tout insensible au charme de Brigitte, la fille Mercier.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs

Saint-Lyphard 44410
Loire-Atlantique
Pays de la Loire



