Théâtre Amateur Gruissanais “7 brèves ” de Jean-Michel Ribes Palais des Congrès de Gruissan, 17 mars 2022, Gruissan. Théâtre Amateur Gruissanais “7 brèves ” de Jean-Michel Ribes

Palais des Congrès de Gruissan, le jeudi 17 mars à 21:00

Le « Théâtre Amateur Gruissanais », créé il y a 2 ans, est une troupe amateur préparant “Culture et Vous” depuis 2 ans. Victimes de la crise sanitaire, ce n’est que cette année qu’ils pourront présenter le fruit de leur travail 7 pièces courtes de Jean-Michel Ribes, le prolixe auteur de théâtre et emblématique directeur du « Théâtre du rond-point » vous seront proposés par les 7 acteurs. – Epistole – Change – Tragédie – Réclamation – Régime de luxe – Musée – Souvenir

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires

