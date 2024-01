Théâtre amateur et écritures d’aujourd’hui | Table ronde avec les autrices Sonia Ristić et Léonore Confino MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit sous condition Entrée libre sur réservation

Des compagnies et des autrices présentes à la MPAA cette saison nous racontent le lien qu’elles font entre théâtre amateur et écritures d’aujourd’hui. Venez donner votre avis !

Dans le cadre du Festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024

Qui a dit que les amateurs ne montaient que des classiques ? des textes faciles ? du boulevard ?

L’art de choisir les mots justes et la recherche de textes engagés font partie de la passion théâtre pour bon nombre de compagnies. Mais que décident-elles de monter ? Qu’écrivent-elles elles-mêmes ? Qu’est-ce qui préside au choix d’un texte contemporain ?

Avec les autrices Sonia Ristić et Léonore Confino

AU PROGRAMME

La soirée s’organise en trois temps autour des questions d’accès et de choix des pièces contemporaines, d’accompagnement du travail d’une troupe par un auteur ou une autrice professionnelle, et des modalités d’écriture par les amatrices et amateurs eux-mêmes.

5 personnes autour de la table :

Léonore Confino, autrice

Sonia Ristic, autrice

Frédéric Duten, comédien de la Compagnie Rang L Fauteuil 14

Arnaud Henry, metteur en scène et fondateur de la Compagnie des Chamailles

Camille Michel, metteuse en scène et fondatrice de la compagnie des As et autrice de La Mémoire de tes cendres.

Biographies

LÉONORE CONFINO,

AUTRICE Mettre quelques lignes de présentation et/ou lui demander si elle a un lien de présentation sur le web Léonore Confino est une actrice et dramaturge franco-suisse.

Elle est notamment l’autrice des pièces « Les Uns sur les autres » et « Building », dans lequel elle dépeint avec force le cynisme du monde de l’entreprise, mais aussi de « Ring », dix-sept rounds percutants sur le couple dans tous ses états. Elle pose un regard terriblement lucide et acide sur notre époque. Son écriture vive, subversive, résolument moderne, suscite le rire et l’effroi, jusqu’à tendre un miroir corrosif et salutaire sur notre quotidien.

En 2024, deux de ses textes sont présentés à la MPAA par deux compagnies amatrices, en partenariat avec le Théâtre Marcelin-Berthelot de Montreuil : Parlons d’autre chose et Ring.

SONIA RISTIC,

AUTRICE Née à Belgrade, Sonia Ristić a grandi entre l’ex-Yougoslavie et l’Afrique, et vit à Paris depuis 1991. Femme de théâtre, femme de lettres, elle est l’auteure de plusieurs romans dont «Des fleurs dans le vent» (prix Hors-Concours 2018) jusqu’à aujourd’hui «Triptique en ré mineur» aux éditions Intervalles. Sonia Ristić est aussi à l’initiative du recueil «Filles de l’Est, femmes à l’Ouest», où elle participe avec sept autres autrices au collectif publié sous la direction de d’Elisabeth Lesne.

En 2024, son texte Pourvu qu’il pleuve est présenté par la compagnie Les Baladins de Marly. Elle a également écrit pour la compagnie Rang L Fauteuil 14 une pièce conçue sur mesure (22 interprètes !) qui sera présenté en janvier 2025 à la MPAA/Saint-Germain.

LA COMPAGNIE RANG L FAUTEUIL 14

La compagnie est née de la rencontre de participant·e·s à un spectacle professionnel en 2016 et du comédien et metteur en scène Laurent Bellambe. L’association est constituée de vingt-deux comédiennes et comédiens amateurs, d’horizons et d’expériences variées. Elle est représentative, par la diversité de ses profils, son engagement sur la durée et son emploi d’un metteur en scène professionnel, du fonctionnement d’une troupe de passionné·e·s.

LA COMPAGNIE DES AS

Constituée en 2021, se donne l’objectif de promouvoir la création théâtrale et musicale étudiante, notamment ENS et Sorbonne. Le texte et les musiques des spectacles sont des compositions originales. Leur premier spectacle, Bas les cartes, sur le thème de la satire du milieu de l’art contemporain, a été joué à la MPAA/Broussais en juillet 2021. Il a réuni une quinzaine de comédien·ne·s et musicien·ne·s. En avril 2023, la Compagnie a créé La mémoire de tes cendres, inspiré du témoignage d’un ami syrien que Camille, écrivaine et metteuse en scène, a rencontré à l’occasion de son bénévolat dans une association d’accueil aux primo-arrivants.

LA COMPAGNIE DES CHAMAILLES

Les Chamailles sont une compagnie de théâtre contemporain, vivant, multidisciplinaire qui a à cœur de créer des œuvres porteuses de messages forts. « Le Reste c’est du Bavardage » est leur première création qu’ils ont joué quatre fois, principalement à la MPAA. Deux autres pièces sont en écriture. L’une plutôt grave, très visuelle, dansée, au texte fort et engagé. L’autre est plus enlevée, plus classique.

Les Chamailles, c’est l’histoire d’un changement de vie. Autour de la quarantaine, mon épouse, Cathy, et moi-même avons quitté nos jobs respectifs pour vivre une autre vie. J’ai rencontré l’écriture et elle la comédie. Et tout cela s’est fait un peu par hasard, chacun de notre côté. Cathy a fait les Cours Florent et j’ai commencé à écrire des scénarios de longs et courts métrages. Un soir, en sortant d’une de ses pièces, je lui ai lancé comme ça : Et si on montait une pièce ensemble, si j’écrivais une pièce, tu la jouerais ? Quelques mois plus tard, une première version était écrite, et nous avons embarqué dans l’aventure Clarisse, une amie de longue date, danseuse et chorégraphe.

MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 Paris

