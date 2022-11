THÉÂTRE AMATEUR : BATAILLES Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Châtenois

THÉÂTRE AMATEUR : BATAILLES

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

2023-06-02 20:30:00 – 21:45:00

Vosges Châtenois 8 EUR D’après le livre de Jean-Michel Ribes et Roland Topor et un texte de Frédéric Sabrou Le monde est un théâtre et sa scène un champ de bataille où des personnages se retrouvent dans des situations improbables et cocasses. Si les lieux changent, la ruse, la mauvaise foi, accompagnent ces affrontements, ces joutes verbales et à chaque fois l‘humour reste maître et le rire l‘emporte pour notre plus grand plaisir. contact@ccov.fr +33 3 29 94 55 61 http://www.ccov.fr/ ©CCOV

