THÉÂTRE – AMANDE-AMANDINE
16 juin 2022
Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès
Metz

2022-06-16 14:00:00

C'est l'histoire d'Amande-Amandine, qui passe beaucoup de temps dans cette chambre d'hôpital prétextant toutes sortes de maladies étranges, de la bougeotte grimpante à celle de la parano détective ! Elle voudrait tant rester auprès de cet Homme-Maladie, son papa qui est englouti dans un vaisseau-tuyaux. Mais les Mains-Docteur ne croient pas aux maladies de l'enfant et lui donnent… son congé d'hôpital !

