THEATRE « AMANDA ET STEFANO » A CLISSON Clisson, 6 avril 2022, Clisson.

THEATRE « AMANDA ET STEFANO » A CLISSON Salle Arlekino Route de la Dourie (rond-point Hellfest) Clisson

2022-04-06 – 2022-04-06 Salle Arlekino Route de la Dourie (rond-point Hellfest)

Clisson Loire-Atlantique

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.

Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents

faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.

Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de leurs

essentiels : mon espace, mon envie, mon besoin. Notre

espace, nos envies, nos besoins.

Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez

l’enfant qui découvre peu à peu ce qu’est être et faire avec

l’autre.

Cette écriture tourne autour de l’altérité, ses joies et ses

questions. L’enfant y retrouve des situations scolaires

ou d’amitiés développées avec absurde, tendresse et

impertinence, pour que le plaisir soit grand…

Distribution : Jeu Amanda Kibble et Stefano Tumicelli / Mise

en scène et écriture Hélène Pirenne / Coaching écriture Corinne

Klomp / Scénographie Hélène Pirenne et Marie-Hélène Tromme /

Photos Éric Grundmann

Spectacle organisé dans le cadre de Cep Party, jeu clownesque et théâtre visuel à partir de 3 ans

billeterie@vallet.fr +33 2 40 36 20 30 http://www.champilambart.fr/

Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.

Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents

faits d’élans, de plaisirs, de loufoqueries et d’humeurs.

Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de leurs

essentiels : mon espace, mon envie, mon besoin. Notre

espace, nos envies, nos besoins.

Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez

l’enfant qui découvre peu à peu ce qu’est être et faire avec

l’autre.

Cette écriture tourne autour de l’altérité, ses joies et ses

questions. L’enfant y retrouve des situations scolaires

ou d’amitiés développées avec absurde, tendresse et

impertinence, pour que le plaisir soit grand…

Distribution : Jeu Amanda Kibble et Stefano Tumicelli / Mise

en scène et écriture Hélène Pirenne / Coaching écriture Corinne

Klomp / Scénographie Hélène Pirenne et Marie-Hélène Tromme /

Photos Éric Grundmann

Salle Arlekino Route de la Dourie (rond-point Hellfest) Clisson

dernière mise à jour : 2022-01-22 par