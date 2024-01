Le Jour J de Mademoiselle B. Théâtre Am Stram Gram Genève, 24 mai 2024, Genève.

Le Jour J de Mademoiselle B. 24 – 26 mai 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’Agora Les Amours

Du 24 au 26 mai

Théâtre, cabaret enfants

Dès 8 ans · 1h environ

Gabriel F.

Mademoiselle B. est une grande comédienne qui a longtemps connu la gloire. Mais arrivée au sommet de sa carrière, un événement l’oblige à disparaître des plateaux de théâtre et à s’enfermer dans l’anonymat. Aujourd’hui, après des années d’absence, elle revient sur scène – une dernière fois – pour dire adieu au théâtre et à son public. Ce que cette grande dame ignore, c’est que ce soir, le public est majoritairement… composé d’enfants. Or, les enfants, Mademoiselle B. en a une peur bleue !

Le Jour J de Mademoiselle B. est un conte sur la peur et le courage, la force et la fragilité, les difficultés de la vie réelle et le pouvoir de guérison de la fiction. Magistralement écrit, mis en scène, et interprété par Gabriel F., jeune artiste montant des scènes brésiliennes, espagnoles et françaises.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24

