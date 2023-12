Oh c’est quoi ça ? Théâtre Am Stram Gram Genève, 15 mai 2024, Genève.

Oh c’est quoi ça ? 15 – 19 mai 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 16 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T10:00:00+02:00 – 2024-05-15T10:40:00+02:00

Fin : 2024-05-19T16:00:00+02:00 – 2024-05-19T16:40:00+02:00

Raffaella Gardon · L’encyclopédie de la parole

Théâtre

Dès 2 ans · 40 min environ

Spectacles pour les tout-petits

Pour ce nouvel opus de « l’Encyclopédie de la parole » – une collection de paroles de toutes sortes et de tous pays, récoltées depuis 2007 –, Raffaella Gardon et Daniel Collados Blasco emmènent les enfants dans un voyage sensoriel au pays des sons et du mouvement de la parole. Avec leurs corps et leurs voix, les deux interprètes font apparaître dans l’espace la texture des mots à travers des situations tout à la fois quotidiennes et extraordinaires. Une installation lumineuse et colorée les accompagne, transforme les ambiances, densifie les émotions. Jouant avec la capacité d’émerveillement des tout.es-petit.es, le spectacle propose une forme de concert où les paroles sont autant de possibilités de composer des partitions sonores, gestuelles, colorées.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/oh-cest-quoi-ca »}, {« type »: « email », « value »: « info@amstramgram.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227357924 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

