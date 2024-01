Poil de la Bête Théâtre Am Stram Gram Genève, 3 mai 2024, Genève.

Poil de la Bête 3 – 5 mai 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T19:55:00+02:00

Fin : 2024-05-05T17:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:55:00+02:00

Juan Cocho · Diane Dugard · Guillaume Marsalet

Animaux & théâtre

Dès 3 ans · 55 min

Suitable for non-French speakers

Ça cancane à Am Stram Gram avec la compagnie des Plumés qui revient dans nos murs. Cette fois, pour accompagner leurs poules et leurs chiens, Diane Dugard et Juan Cocho invitent sur scène un pianiste… et un troupeau de canards incontrôlables, imprévisibles, désopilants. Ensemble, l’insolite ménagerie fait naître, au pied d’un grand arbre à poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre bec et crocs, un monde où les animaux ont la part belle et où se côtoient la tendresse, l’inattendu, le rire. Du jamais vu !

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/poil-de-la-bete »}, {« type »: « email », « value »: « info@amstramgram.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227357924 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

Neo Neo