C’est beau et c’est pas grave Théâtre Am Stram Gram Genève, 8 mars 2024, Genève.

C’est beau et c’est pas grave 8 – 24 mars 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T19:00:00+01:00 – 2024-03-08T20:15:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:15:00+01:00

Marjolaine Minot · Günther Baldauf · Sam & Fred Guillaume

Théâtre

Dès 8 ans · 1h15 env.

Deux individus se baladent au milieu de nulle part. Nulle part car cela pourrait bien être n’importe où, quelque part ou ailleurs. Dans cet ailleurs, ils tombent nez à nez avec une chaise… enfin ce qu’on appelle « une chaise », car nos deux amis ne sont pas dupes, ce qu’on appelle une chaise pourrait bien être un piège ! Et c’est là, en pleine réflexion métaphysique, que nos deux amis font une drôle de rencontre.

Après le succès de Non, j’veux pas, créé en 2018, la Cie Marjolaine Minot revient à Am Stram Gram pour une nouvelle création : une ode à l’imaginaire qui chamboule nos perceptions, bouscule nos certitudes et sème joyeusement le doute… pour que nous ne cessions jamais d’être curieux·euses !

Samedi ça me dit

La vérité vraie… c’est quoi ?

Discussion philo intergénérationnelle autour de la vérité. La vérité existe-t-elle ? Les rêves disent-ils la vérité ? Le vrai peut-il devenir faux ? Les échanges sont menés par Marjolaine Minot et Günther Baldauf, créateur·ices du spectacle.

Samedi 16 mars à 18h30, après la représentation · Tout public · Sur inscription auprès de muriel.maggos@amstramgram.ch

Langue des signes

L’interprétation en langue des signes française (LSF) de la représentation du samedi 16 mars est réalisée par l’association Écoute Voir. Inscriptions directement auprès lsf@ecoute-voir.org ou au +41 79 956 98 34

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/cest-beau-et-cest-pas-grave »}, {« type »: « email », « value »: « info@amstramgram.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227357924 »}] [{« link »: « mailto:muriel.maggos@amstramgram.ch »}, {« link »: « mailto:lsf@ecoute-voir.org »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

Neo Neo