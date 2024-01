Histoire de lumière Théâtre Am Stram Gram Genève, 2 mars 2024, Genève.

Histoire de lumière 2 – 10 mars 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T10:35:00+01:00

Fin : 2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:35:00+01:00

Dario Moretti · Saya Namikawa · Marta Lucchini

Peinture-conte, musique, danse

Dès 4 ans · 35 min

Suitable for non-French speakers

On a découvert la saison dernière Saya Namikawa et Dario Moretti dans Être fantastique. Le tandem d’artistes italiens revient dans nos murs, accompagné par Marta Lucchini, pour une nouvelle création transdisciplinaire à la croisée de la danse, de la musique, du récit et de la peinture. Au plateau, sur une grande toile, le son des instruments fait naître les coups de pinceaux, de brosses – tout est proche, tout nous frôle ! En contrejour, une silhouette danse et raconte une drôle d’histoire de lumière… et d’ombres. C’est un voyage au cœur de la matière, sur une planète encore vierge, un bain de couleurs et de sensations.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/histoire-de-lumiere »}, {« type »: « email », « value »: « info@amstramgram.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227357924 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

