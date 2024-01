Mirkids Théâtre Am Stram Gram Genève, 9 février 2024, Genève.

Mirkids 9 – 18 février 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T19:45:00+01:00

Fin : 2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:45:00+01:00

Jasmine Morand

Danse · Coréalisation avec le Festival Antigel

Dès 5 ans · 45 min

Suitable for non-French speakers

Mirkids est un dispositif pour huit danseur·euses qui se présente comme un kaléidoscope géant. Allongé.es autour d’un grand cylindre, les spectateur.ices, petit.es et grand.es, plongent dans la vision céleste du spectacle. Au-dessus de leurs têtes, par un subtil jeu de miroirs et de lumières, les corps des danseur·euses s’organisent, se tissent, se superposent et composent des paysages circulaires qui ouvrent les imaginaires. On pense aux mondes aquatique, végétal, animalier, cellulaire… et puis l’on peut bouger, se lever, changer de place et de point de vue. Un temps de rêverie et de contemplation intime, propre à chacun·e. Beau et saisissant.

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/mirkids »}, {« type »: « email », « value »: « info@amstramgram.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0227357924 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

Neo Neo